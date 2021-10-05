***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri472,58 % 0,00052284Bağımsız Denetim Ücreti5.309,16 % 0,00587378Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri91.534,57 % 0,10126908Fon Yönetim Ücreti2.023.415,2 % 2,23860113Hisse Senedi Komisyonu37.760,51 % 0,04177626Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.496,78 % 0,00829405Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,0012359Türev Araçlar Komisyonu135.794,81 % 0,1502363Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler20.416,41 % 0,02258765TOPLAM GİDERLER2.323.317,12 % 2,57039698DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.387.482,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966890BIST