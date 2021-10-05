***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri472,58 % 0,00084641Bağımsız Denetim Ücreti5.309,16 % 0,00950889Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri99.921,94 % 0,1789636Fon Yönetim Ücreti304.851,99 % 0,54600029Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00200076Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler12.573,76 % 0,02252003TOPLAM GİDERLER424.246,53 % 0,75983998DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.833.667,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966891BIST