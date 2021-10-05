***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri472,58 % 0,00425848Bağımsız Denetim Ücreti5.309,16 % 0,04784154Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri11.357,35 % 0,10234258Fon Yönetim Ücreti181.775,22 % 1,63800051Hisse Senedi Komisyonu6.919,35 % 0,06235118Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.409,51 % 0,01270128Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,01006634Türev Araçlar Komisyonu28.423,66 % 0,25612935Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler5.780,67 % 0,05209038TOPLAM GİDERLER242.564,6 % 2,18578164DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.097.384,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966892BIST