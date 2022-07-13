***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri155,42 % 0,01196991Bağımsız Denetim Ücreti5.898,56 % 0,45428678Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri1.128,53 % 0,08691549Fon Yönetim Ücreti19.317,34 % 1,48775501Hisse Senedi Komisyonu764,96 % 0,05891459Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2,27 % 0,00017483Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,086505Türev Araçlar Komisyonu919,6 % 0,07082443Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler697,86 % 0,05374677TOPLAM GİDERLER30.007,74 % 2,31109281DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.298.422,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044958BIST