***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
13.07.2022 10:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.988,04 % 0,08656922
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
4.584,45 % 0,06627749
Fon Yönetim Ücreti
85.753,55 % 1,23974088
Hisse Senedi Komisyonu
13.268,28 % 0,1918198
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
828,61 % 0,01197923
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
725,3 % 0,01048568
Türev Araçlar Komisyonu
4.006,04 % 0,0579154
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
2.134,58 % 0,03085967
TOPLAM GİDERLER
117.288,85 % 1,69564737
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.917.054,34 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044959
BIST
12:122.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,74
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
12:1217,4988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0749
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
12:1217,5457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0200
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5580
En Düşük
17,4233
12:12965,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,72
|Açılış
|: 965,46
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
963,44
BIST En Aktif Hisseler12:10
|DOAS
|91,35
|116.218.234
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|21.681.489
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,00
|7.944.064
|% 8,54
|
|TSGYO
|4,73
|26.414.908
|% 8,49
|
|ASUZU
|197,20
|213.534.580
|% 7,58
|
|SILVR
|22,04
|3.872.164
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|183.726.309
|% -9,02
|
|IHAAS
|27,16
|9.950.763
|% -8,43
|
|IZFAS
|2,35
|2.892.229
|% -6,37
|
|PEGYO
|2,00
|13.573.978
|% -6,10
|
|THYAO
|48,34
|1.289.661.804
|% -1,75
|
|EREGL
|26,00
|455.710.938
|% 0,08
|
|SISE
|20,70
|390.067.150
|% -0,58
|
|KARSN
|7,24
|322.436.932
|% 4,78
|
|ODAS
|3,15
|309.611.079
|% 3,28
|
|ODAS
|3,15
|309.611.079
|% 3,28
|
|ADESE
|0,76
|41.580.454
|% 4,11
|
|EKGYO
|2,83
|132.055.036
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,17
|193.225.396
|% -0,24
|
|KARSN
|7,24
|322.436.932
|% 4,78
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4944
|17,5004
|% 0,44
|
|Euro
|17,5232
|17,5479
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,6727
|20,7763
|% 0,21
|
|Frank
|17,6950
|17,8016
|% -0,05
|
|Riyal
|4,6463
|4,6696
|% 0,52
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-18,98
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|-17,00
|
|Tam
|6.568
|6.681
|-52,00
|
|Yarım
|3.201
|3.254
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.627
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,10
|
|B. Petrol
|97,52
|97,52
|-2,05
|