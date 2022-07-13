***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti5.988,04 % 0,08656922Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri4.584,45 % 0,06627749Fon Yönetim Ücreti85.753,55 % 1,23974088Hisse Senedi Komisyonu13.268,28 % 0,1918198Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu828,61 % 0,01197923Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar725,3 % 0,01048568Türev Araçlar Komisyonu4.006,04 % 0,0579154Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler2.134,58 % 0,03085967TOPLAM GİDERLER117.288,85 % 1,69564737DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.917.054,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044959BIST