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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

13.07.2022 10:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,0018026
Bağımsız Denetim Ücreti
5.898,56 % 0,0684131
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
10.180,07 % 0,11807121
Fon Yönetim Ücreti
65.544,22 % 0,76019961
Hisse Senedi Komisyonu
11.177,89 % 0,12964419
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
315,45 % 0,00365867
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,01302718
Türev Araçlar Komisyonu
22.809,85 % 0,26455482
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
1.476,73 % 0,01712751
TOPLAM GİDERLER
118.681,39 % 1,37649889
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.621.974,98 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044960


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 91,35 116.115.374 % 9,99  
KLRHO 10,38 21.668.006 % 9,96  
TSGYO 4,74 26.217.680 % 8,72  
DOBUR 46,00 7.944.064 % 8,54  
ASUZU 196,60 213.004.317 % 7,26  
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12:10 Alış Satış %  
Dolar 17,4944 17,5004 % 0,44  
Euro 17,5232 17,5479 % -0,10  
Sterlin 20,6762 20,7799 % 0,22  
Frank 17,6973 17,8039 % -0,04  
Riyal 4,6469 4,6702 % 0,53  
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12:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 -19,11  
Altın Gr. 965 966 -5,56  
Cumhuriyet 6.551 6.650 -17,00  
Tam 6.564 6.681 -52,00  
Yarım 3.198 3.254 -23,00  
Çeyrek 1.604 1.626 -14,00  
Gümüş.Ons 18,91 18,94 -0,29  
Gümüş Gr. 10,64 10,65 -0,11  
B. Petrol 97,44 97,44 -2,13  
Seans Raporu 12:10
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