***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0018026Bağımsız Denetim Ücreti5.898,56 % 0,0684131Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri10.180,07 % 0,11807121Fon Yönetim Ücreti65.544,22 % 0,76019961Hisse Senedi Komisyonu11.177,89 % 0,12964419Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu315,45 % 0,00365867Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,01302718Türev Araçlar Komisyonu22.809,85 % 0,26455482Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler1.476,73 % 0,01712751TOPLAM GİDERLER118.681,39 % 1,37649889DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.621.974,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044960BIST