***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
13.07.2022 10:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
294,36 % 0,00056887
Bağımsız Denetim Ücreti
5.898,56 % 0,01139943
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
67.433,29 % 0,13032009
Fon Yönetim Ücreti
256.621,15 % 0,49594039
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00217067
Türev Araçlar Komisyonu
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
8.202,25 % 0,01585149
TOPLAM GİDERLER
339.572,81 % 0,65625095
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.744.353,67 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044962
BIST
12:122.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,74
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
12:1217,4988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0749
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
12:1217,5457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0200
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5580
En Düşük
17,4233
12:12965,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,60
|Açılış
|: 965,46
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
963,44
BIST En Aktif Hisseler12:10
|DOAS
|91,35
|116.115.374
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|21.668.006
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,74
|26.217.680
|% 8,72
|
|DOBUR
|46,00
|7.944.064
|% 8,54
|
|ASUZU
|196,60
|213.004.317
|% 7,26
|
|SILVR
|22,04
|3.811.311
|% -9,97
|
|GESAN
|51,65
|181.652.920
|% -8,66
|
|IHAAS
|27,42
|9.623.175
|% -7,55
|
|IZFAS
|2,34
|2.884.916
|% -6,77
|
|PEGYO
|1,99
|13.551.552
|% -6,57
|
|THYAO
|48,34
|1.273.748.052
|% -1,75
|
|EREGL
|26,00
|452.946.542
|% 0,08
|
|SISE
|20,70
|389.656.034
|% -0,58
|
|KARSN
|7,24
|321.162.644
|% 4,78
|
|ODAS
|3,14
|303.057.964
|% 2,95
|
|ODAS
|3,14
|303.057.964
|% 2,95
|
|ADESE
|0,76
|39.867.129
|% 4,11
|
|EKGYO
|2,83
|131.318.258
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,17
|192.456.255
|% -0,24
|
|KARSN
|7,24
|321.162.644
|% 4,78
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4944
|17,5004
|% 0,44
|
|Euro
|17,5232
|17,5479
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,6762
|20,7799
|% 0,22
|
|Frank
|17,6973
|17,8039
|% -0,04
|
|Riyal
|4,6469
|4,6702
|% 0,53
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-19,11
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|-17,00
|
|Tam
|6.564
|6.681
|-52,00
|
|Yarım
|3.198
|3.254
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.626
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,11
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|-2,13
|