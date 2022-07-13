***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00011976Bağımsız Denetim Ücreti5.898,56 % 0,00454531Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri88.044,84 % 0,06784548Fon Yönetim Ücreti1.926.083,09 % 1,4841987Hisse Senedi Komisyonu69.510,73 % 0,05356349Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.172,78 % 0,00475661Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00086551Türev Araçlar Komisyonu205.815,04 % 0,1585967Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler30.584,94 % 0,0235681TOPLAM GİDERLER2.333.388,6 % 1,79805968DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ129.772.589,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044963BIST