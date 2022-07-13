***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
13.07.2022 10:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00016677
Bağımsız Denetim Ücreti
5.898,56 % 0,00632942
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
107.392,81 % 0,11523733
Fon Yönetim Ücreti
337.357,91 % 0,36200024
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00120524
Türev Araçlar Komisyonu
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
12.747,22 % 0,01367834
TOPLAM GİDERLER
464.675,12 % 0,49861735
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.192.729,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044964
BIST
15:082.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,17
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
15:0817,4907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0668
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
15:0817,5063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0594
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4233
15:08962,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -8,44
|Açılış
|: 962,74
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
960,73
BIST En Aktif Hisseler15:08
|DOAS
|91,35
|176.832.870
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.526.484
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,58
|9.609.723
|% 9,91
|
|TSGYO
|4,79
|36.527.859
|% 9,86
|
|RTALB
|8,48
|115.816.085
|% 8,30
|
|SILVR
|22,04
|4.314.021
|% -9,97
|
|GESAN
|52,80
|273.465.673
|% -6,63
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|GZNMI
|44,74
|17.211.567
|% -6,13
|
|DAGHL
|23,60
|7.407.861
|% -5,68
|
|THYAO
|49,20
|2.913.095.652
|% 0,00
|
|SISE
|20,74
|816.675.395
|% -0,38
|
|ODAS
|3,27
|681.299.973
|% 7,21
|
|EREGL
|26,04
|631.602.124
|% 0,23
|
|KARSN
|7,29
|575.264.630
|% 5,50
|
|ODAS
|3,27
|681.299.973
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,96
|526.159.376
|% 5,34
|
|ADESE
|0,75
|61.690.072
|% 2,74
|
|KARSN
|7,29
|575.264.630
|% 5,50
|
|YKBNK
|4,18
|313.285.071
|% 0,00
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4847
|17,4907
|% 0,38
|
|Euro
|17,4962
|17,5063
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,6129
|20,7163
|% -0,08
|
|Frank
|17,7076
|17,8143
|% 0,02
|
|Riyal
|4,6425
|4,6658
|% 0,43
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-23,73
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-7,82
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-12,00
|
|Tam
|6.570
|6.676
|-57,00
|
|Yarım
|3.201
|3.251
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.625
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,55
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,79
|97,79
|-1,78
|