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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

13.07.2022 10:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00016677
Bağımsız Denetim Ücreti
5.898,56 % 0,00632942
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
107.392,81 % 0,11523733
Fon Yönetim Ücreti
337.357,91 % 0,36200024
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00120524
Türev Araçlar Komisyonu
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
12.747,22 % 0,01367834
TOPLAM GİDERLER
464.675,12 % 0,49861735
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.192.729,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044964


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DOBUR 46,58 9.609.723 % 9,91  
TSGYO 4,79 36.527.859 % 9,86  
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Altın Gr. 963 963 -7,82  
Cumhuriyet 6.556 6.655 -12,00  
Tam 6.570 6.676 -57,00  
Yarım 3.201 3.251 -26,00  
Çeyrek 1.605 1.625 -15,00  
Gümüş.Ons 18,53 18,55 -0,68  
Gümüş Gr. 10,51 10,52 -0,24  
B. Petrol 97,79 97,79 -1,78  
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