***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00051767Bağımsız Denetim Ücreti5.898,56 % 0,01964696Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri20.238,41 % 0,06741024Fon Yönetim Ücreti326.047,3 % 1,0860006Hisse Senedi Komisyonu15.664,75 % 0,05217626Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.204,77 % 0,00401286Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00374116Türev Araçlar Komisyonu70.503,83 % 0,23483465Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler9.410,98 % 0,03134616TOPLAM GİDERLER450.247,22 % 1,49968656DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.022.754,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044965BIST