***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
13.07.2022 10:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00051767
Bağımsız Denetim Ücreti
5.898,56 % 0,01964696
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
20.238,41 % 0,06741024
Fon Yönetim Ücreti
326.047,3 % 1,0860006
Hisse Senedi Komisyonu
15.664,75 % 0,05217626
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.204,77 % 0,00401286
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00374116
Türev Araçlar Komisyonu
70.503,83 % 0,23483465
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
9.410,98 % 0,03134616
TOPLAM GİDERLER
450.247,22 % 1,49968656
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.022.754,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044965
BIST
12:352.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,62
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
12:3517,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0736
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
12:3517,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5722
En Düşük
17,4233
12:35963,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,63
|Açılış
|: 963,55
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
963,44
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOAS
|91,35
|117.084.506
|% 9,99
|
|DOBUR
|45,94
|8.049.301
|% 8,40
|
|TSGYO
|4,72
|27.841.773
|% 8,26
|
|ASUZU
|197,00
|229.200.685
|% 7,47
|
|TMSN
|31,86
|112.973.861
|% 7,06
|
|SILVR
|22,04
|3.904.077
|% -9,97
|
|IHAAS
|27,16
|12.300.155
|% -8,43
|
|GESAN
|52,35
|195.052.902
|% -7,43
|
|PEGYO
|1,99
|14.208.447
|% -6,57
|
|IZFAS
|2,35
|3.043.828
|% -6,37
|
|THYAO
|48,60
|1.541.161.881
|% -1,22
|
|EREGL
|26,02
|476.149.444
|% 0,15
|
|SISE
|20,68
|419.426.254
|% -0,67
|
|ODAS
|3,19
|363.888.830
|% 4,59
|
|KARSN
|7,22
|341.923.183
|% 4,49
|
|ODAS
|3,19
|363.888.830
|% 4,59
|
|ADESE
|0,75
|52.837.627
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,85
|147.976.151
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,18
|207.711.247
|% 0,00
|
|KARSN
|7,22
|341.923.183
|% 4,49
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4955
|17,4975
|% 0,42
|
|Euro
|17,5665
|17,5722
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,6845
|20,7883
|% 0,26
|
|Frank
|17,7128
|17,8195
|% 0,05
|
|Riyal
|4,6462
|4,6695
|% 0,51
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-23,18
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-5,64
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-10,00
|
|Tam
|6.565
|6.686
|-47,00
|
|Yarım
|3.199
|3.256
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.628
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,12
|
|B. Petrol
|97,43
|97,43
|-2,14
|