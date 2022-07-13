***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
13.07.2022 10:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.079,7 % 0,1436242
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
625,36 % 0,02916415
Fon Yönetim Ücreti
7.637,91 % 0,35619985
Hisse Senedi Komisyonu
1.275,75 % 0,05949559
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
262,27 % 0,01223116
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
174,6 % 0,00814261
Türev Araçlar Komisyonu
59,2 % 0,00276084
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
365,31 % 0,01703652
TOPLAM GİDERLER
13.480,1 % 0,62865491
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.144.276,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044966
BIST
12:342.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,31
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
12:3417,5012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0773
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
12:3417,5619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5652
En Düşük
17,4233
12:34963,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,48
|Açılış
|: 964,07
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
963,44
BIST En Aktif Hisseler12:34
|DOAS
|91,35
|117.084.506
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|21.831.563
|% 9,96
|
|DOBUR
|45,94
|8.049.301
|% 8,40
|
|TSGYO
|4,72
|27.841.773
|% 8,26
|
|ASUZU
|197,00
|229.200.685
|% 7,47
|
|SILVR
|22,04
|3.904.077
|% -9,97
|
|IHAAS
|27,16
|12.300.155
|% -8,43
|
|GESAN
|52,35
|195.052.902
|% -7,43
|
|PEGYO
|1,99
|14.208.447
|% -6,57
|
|IZFAS
|2,35
|3.043.828
|% -6,37
|
|THYAO
|48,60
|1.541.161.881
|% -1,22
|
|EREGL
|26,02
|476.149.444
|% 0,15
|
|SISE
|20,68
|419.426.254
|% -0,67
|
|ODAS
|3,19
|363.888.830
|% 4,59
|
|KARSN
|7,22
|341.923.183
|% 4,49
|
|ODAS
|3,19
|363.888.830
|% 4,59
|
|ADESE
|0,75
|52.837.627
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,85
|147.976.151
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,18
|207.711.247
|% 0,00
|
|KARSN
|7,22
|341.923.183
|% 4,49
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4946
|17,5012
|% 0,44
|
|Euro
|17,5542
|17,5619
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,6803
|20,7840
|% 0,24
|
|Frank
|17,7122
|17,8189
|% 0,05
|
|Riyal
|4,6460
|4,6693
|% 0,51
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-21,95
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-10,00
|
|Tam
|6.564
|6.683
|-50,00
|
|Yarım
|3.198
|3.255
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.627
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,12
|
|B. Petrol
|97,35
|97,35
|-2,22
|