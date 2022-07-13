***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.079,7 % 0,1436242Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri625,36 % 0,02916415Fon Yönetim Ücreti7.637,91 % 0,35619985Hisse Senedi Komisyonu1.275,75 % 0,05949559Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu262,27 % 0,01223116Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar174,6 % 0,00814261Türev Araçlar Komisyonu59,2 % 0,00276084Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler365,31 % 0,01703652TOPLAM GİDERLER13.480,1 % 0,62865491DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.144.276,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044966BIST