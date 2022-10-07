***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama GüncellemeeriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00924537Bağımsız Denetim Ücreti8.848,08 % 0,52633985Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri2.083,42 % 0,12393502Fon Yönetim Ücreti37.723,01 % 2,24400362Hisse Senedi Komisyonu1.095,5 % 0,06516728Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu624,01 % 0,03712007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,09048466Türev Araçlar Komisyonu1.140,68 % 0,06785487Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler1.150,66 % 0,06844855TOPLAM GİDERLER54.341,88 % 3,23259929DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.681.058,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068899BIST