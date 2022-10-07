***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti8.937,56 % 0,07643876Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri11.747,61 % 0,1004718Fon Yönetim Ücreti218.635,46 % 1,8698866Hisse Senedi Komisyonu16.828,08 % 0,14392268Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.309,35 % 0,01119826Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0096062Türev Araçlar Komisyonu15.535,96 % 0,13287178Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler5.297,4 % 0,04530618TOPLAM GİDERLER279.414,62 % 2,38970226DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.692.444,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068900BIST