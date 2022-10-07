***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00173586Bağımsız Denetim Ücreti8.848,08 % 0,0988227Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri13.526,71 % 0,15107753Fon Yönetim Ücreti102.660,71 % 1,14660003Hisse Senedi Komisyonu12.782,35 % 0,1427639Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu577,57 % 0,00645078Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,01698891Türev Araçlar Komisyonu31.877,18 % 0,35603081Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler2.215,36 % 0,02474298TOPLAM GİDERLER174.164,48 % 1,94521349DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.953.489,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068901BIST