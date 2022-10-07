***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0001065Bağımsız Denetim Ücreti8.848,08 % 0,00606283Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri148.213,87 % 0,10155827Fon Yönetim Ücreti3.267.001,53 % 2,23859622Hisse Senedi Komisyonu182.075,98 % 0,12476107Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.921,94 % 0,00816908Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00104228Türev Araçlar Komisyonu369.641,28 % 0,2532835Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler86.440,39 % 0,05923019TOPLAM GİDERLER4.075.819,59 % 2,79280994DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.939.740,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068904BIST