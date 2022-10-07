***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00046754Bağımsız Denetim Ücreti8.848,08 % 0,02661735Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri33.558,56 % 0,10095296Fon Yönetim Ücreti544.500,64 % 1,63800091Hisse Senedi Komisyonu30.249,04 % 0,09099706Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.933,01 % 0,00882326Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00457587Türev Araçlar Komisyonu94.419,64 % 0,28403907Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler31.211,63 % 0,09389278TOPLAM GİDERLER747.397,12 % 2,24836681DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.241.778,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068906BIST