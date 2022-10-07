***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.438,66 % 0,18097966Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri2.693,94 % 0,06554249Fon Yönetim Ücreti35.362,66 % 0,86035953Hisse Senedi Komisyonu2.841,34 % 0,06912868Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.735,27 % 0,04221843Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar572,5 % 0,0139287Türev Araçlar Komisyonu2.733,68 % 0,06650935Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler980,93 % 0,02386564TOPLAM GİDERLER54.358,98 % 1,32253249DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.110.218,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068907BIST