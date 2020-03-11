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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.03.2020 15:16
GÜNCEL HABERLER



***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HÜLYA ÜNLÜ 28.05.2015 25 İleri Düzey / Türev

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER 29.05.2015 STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 İleri Düzey / Türev
ERCAN GÜNER 03.03.2020 FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - GENEL MÜDÜR 23 İleri Düzey / Türev




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827026


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 2,30 41.521.750 % 19,79  
ECILC 3,97 216.946.246 % 19,22  
DEVA 9,79 143.779.343 % 18,09  
SELEC 7,17 95.857.652 % 16,59  
ECZYT 10,50 95.322.956 % 14,25  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9857 8,0257 % 0,74  
Frank 6,6064 6,6462 % 1,27  
Riyal 1,6449 1,6531 % 0,57  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.665 14,84  
Altın Gr. 331 331 4,22  
Cumhuriyet 2.196 2.229 35,00  
Tam 2.181 2.235 25,89  
Yarım 1.054 1.081 12,52  
Çeyrek 529 541 6,26  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 0,06  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 35,77 35,77 -1,45  
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