***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.03.2020 15:16
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER 30.09.2019 STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 İLERİ DÜZEY / TÜREV
ERCAN GÜNER 03.03.2020 FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - GENEL MÜDÜR 23 İLERİ DÜZEY / TÜREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827028
BIST
15:1399.733
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -1.329,53
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:136,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,1740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
15:137,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0598
|Açılış
|: 6,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0089
En Düşük
6,9390
15:13330,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,39
|Açılış
|: 330,97
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,37
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|40.378.060
|% 19,79
|
|ECILC
|3,96
|199.375.034
|% 18,92
|
|DEVA
|9,71
|134.323.610
|% 17,13
|
|SELEC
|7,13
|88.612.575
|% 15,93
|
|ECZYT
|10,56
|87.755.108
|% 14,91
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,99
|259.258.861
|% -16,35
|
|OYAYO
|4,78
|665.691
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|10.682.556
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.594.983
|% -14,74
|
|ASELS
|25,36
|796.176.521
|% -2,08
|
|THYAO
|9,59
|566.608.037
|% -3,81
|
|GARAN
|9,43
|354.254.774
|% 0,86
|
|TSPOR
|3,99
|259.258.861
|% -16,35
|
|GSRAY
|2,28
|215.636.689
|% -11,28
|
|IHLGM
|1,09
|142.063.591
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,88
|113.405.195
|% -12,00
|
|ODAS
|1,56
|182.624.731
|% -9,30
|
|ADESE
|1,26
|128.160.565
|% 0,80
|
|GSRAY
|2,28
|215.636.689
|% -11,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9605
|8,0004
|% 0,42
|
|Frank
|6,5867
|6,6264
|% 0,97
|
|Riyal
|1,6401
|1,6483
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,25
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.182
|2.237
|27,20
|
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,16
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,58
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|