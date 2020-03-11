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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.03.2020 15:16
GÜNCEL HABERLER



***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BURAK İHSAN ÇETİNCEKER 11.03.2019 STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - Portföy Yöneticisi 11 İleri Düzey / Türev
ERCAN GÜNER 03.03.2020 FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - GENEL MÜDÜR 23 İleri Düzey / Türev




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827027


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 7,38 137.168.218 % 20,00  
ECZYT 11,02 137.688.197 % 19,91  
CRFSA 7,11 108.036.496 % 19,90  
DEVA 9,94 158.678.790 % 19,90  
ECILC 3,99 230.942.592 % 19,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9756 8,0156 % 0,61  
Frank 6,5873 6,6270 % 0,98  
Riyal 1,6455 1,6537 % 0,60  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 -0,56  
Altın Gr. 329 329 2,87  
Cumhuriyet 2.190 2.223 29,00  
Tam 2.180 2.234 24,60  
Yarım 1.054 1.081 11,90  
Çeyrek 528 540 5,95  
Gümüş.Ons 16,85 16,88 -0,02  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 36,20 36,20 -1,02  
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