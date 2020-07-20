***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıSTRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.stratejiportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) swap sözleşmesi, varant, sertifikalar ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri,ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Ortaklık payları ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varant ve sertifikalara yatırım yapılabilir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHülya ÜNLÜ 28.05.2015 25 SPF İleri Düzey -Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe, Şişli/İstanbul 212 266 20 30 212 266 30 88 yf@stratejiportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaERCAN GÜNER Porföy Yöneticisi 212.266.20.30 ercan.guner@stratejiportfoy.com.trBURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Genel Müdür 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.trMEHMET ALİ GÜLEÇ Uzman Yardımcısı 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860508BIST