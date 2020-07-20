***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 15:58
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.stratejiportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) swap sözleşmesi, varant, sertifikalar ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri,ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Ortaklık payları ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varant ve sertifikalara yatırım yapılabilir.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hülya ÜNLÜ 28.05.2015 25 SPF İleri Düzey -Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe, Şişli/İstanbul 212 266 20 30 212 266 30 88 yf@stratejiportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ERCAN GÜNER Porföy Yöneticisi 212.266.20.30 ercan.guner@stratejiportfoy.com.tr
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Genel Müdür 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
MEHMET ALİ GÜLEÇ Uzman Yardımcısı 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860508
BIST