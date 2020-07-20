***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 15:58
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.kap.org.tr / www.stratejiportfoy.com.tr Portföye, riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar(vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) , saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, kıymetli madenler, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler , dahil edilebilir.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hülya ÜNLÜ 28.05.2015 25 SPF İleri Düzey-Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe, Şişli/İstanbul 212 266 20 30 212 266 30 88 yf@stratejiportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ercan GÜNER Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 ercan.guner@stratejiportfoy.com.tr
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Genel Müdür 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ Uzman Yardımcısı 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860509
BIST