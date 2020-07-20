***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıSTRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerDeğerleme gününden bir gün önce saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları,değerleme gününden iki gün önce saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde hesaplanacak olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Fona başlangıç katılımı minimum 49.000 TL karşılığı pay adedidir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.kap.org.tr / www.stratejiportfoy.com.tr Portföye riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar(vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) , saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, kıymetli madenler, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler , dahil edilebilir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHülya ÜNLÜ 28.05.2015 25 SPF İleri Düzey - Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe,Şişli/İstanbul 212 266 20 30 212 266 30 88 yf@stratejiportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaERCAN GÜNER Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 ercan.guner@stratejiportfoy.com.trBURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Genel Müdür 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.trMEHMET ALİ GÜLEÇ Uzman Yardımcısı 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860510BIST