***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 15:58
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
BERNA BATIGÜN MUHASEBE MÜDÜRÜ 212 266 20 30 bbatigun@stratejiportfoy.com.tr
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER GENEL MÜDÜR 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
MEHMET ALİ GÜLEÇ UZMAN YARDIMCISI 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
ERCAN GÜNER PORTFÖY YÖNETİCİSİ 212 266 20 30 ercan.guner@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860513
BIST
17:14119.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 808,05
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
17:146,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
17:147,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
17:14400,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,41
|Açılış
|: 400,53
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.630.210
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.897.428
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.522.579
|% -9,87
|
|DITAS
|30,20
|4.506.454
|% -7,59
|
|ASUZU
|16,42
|151.969.296
|% -7,49
|
|AYEN
|5,62
|16.272.403
|% -6,33
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.081.293.146
|% 1,31
|
|SISE
|6,43
|985.720.185
|% 3,71
|
|GUSGR
|5,46
|878.302.094
|% 9,86
|
|ASELS
|33,04
|709.343.752
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,81
|692.890.965
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,32
|1.081.293.146
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,81
|692.890.965
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,46
|878.302.094
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.733.695
|% 9,61
|
|SISE
|6,43
|985.720.185
|% 3,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6347
|8,6780
|% 0,51
|
|Frank
|7,2689
|7,3127
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,89
|
|Altın Gr.
|400
|401
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.623
|23,90
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,50
|
|Yarım
|1.300
|1.317
|12,00
|
|Çeyrek
|652
|659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,77
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,35
|4,36
|0,09
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,59
|