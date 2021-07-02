***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.07.2021 10:51
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
02.08.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
08:45 - 17:00 STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
stratejiportfoy.com.tr
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BİST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,274 1 0,274 1
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HÜLYA ÜNLÜ 26.02.2021 25 İLERİ DÜZEY / TÜREV
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BURAK İHSAN CETİNCEKER 26.02.2021 STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 15 İLERİ DÜZEY / TÜREV
ERCAN GÜNER 26.02.2021 STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 29 İLERİ DÜZEY / TÜREV
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 D:100 Esentepe, Şişli / İSTANBUL 212 266 20 30 212 266 30 88 yf@stratejiportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
BERNA BATIGÜN MUHASEBE MÜDÜRÜ 212 266 20 30 bbatigun@stratejiportfoy.com.tr
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER GENEL MÜDÜR 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
MEHMET ALİ GÜLEÇ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
ERCAN GÜNER PORTFÖY YÖNETİCİSİ 212 266 20 30 ercan.guner@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945659
BIST