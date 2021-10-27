***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.10.2021 14:13
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Burak İhsan ÇETİNÇEKER STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 İleri Düzey- Türev Araçlar
Mehmet Ali GÜLEÇ STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - UZMAN YARDIMCISI 6 İleri Düzey- Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Genel Müdür 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
MEHMET ALİ GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972744
BIST
14:481.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:489,4906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0451
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:4811,0390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0280
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:48546,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,33
|Açılış
|: 546,54
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:47
|HEDEF
|2,84
|3.258.894
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|67.041.211
|% 9,64
|
|JANTS
|63,40
|228.767.147
|% 8,10
|
|FMIZP
|115,20
|57.741.405
|% 8,07
|
|TGSAS
|16,79
|22.883.196
|% 7,97
|
|BIOEN
|25,10
|269.980.692
|% -7,04
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,70
|212.620.087
|% -4,90
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|ISGSY
|8,36
|156.257.492
|% -3,91
|
|GARAN
|9,48
|1.874.533.200
|% 2,60
|
|EREGL
|19,71
|932.756.101
|% -1,45
|
|THYAO
|14,83
|833.655.185
|% 0,88
|
|AKBNK
|5,74
|739.002.163
|% 2,87
|
|ASELS
|16,50
|734.463.612
|% -2,77
|
|YKBNK
|2,63
|583.111.991
|% 1,15
|
|GARAN
|9,48
|1.874.533.200
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,98
|292.926.093
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,74
|739.002.163
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,66
|265.946.783
|% 0,00
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4863
|9,4936
|% -0,44
|
|Euro
|11,0261
|11,0382
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,9904
|13,0556
|% -0,77
|
|Frank
|10,2934
|10,3554
|% -0,36
|
|Riyal
|2,5238
|2,5365
|% -0,47
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-2,33
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|3.612
|3.667
|2,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-0,02
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-0,01
|
|Çeyrek
|870
|890
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|-0,95
|