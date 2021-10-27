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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.10.2021 14:14



***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Burak İhsan ÇETİNÇEKER STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 İLERİ DÜZEY / TÜREV
Mehmet Ali GÜLEÇ STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - UZMAN YARDIMCISI 6 İLERİ DÜZEY / TÜREV

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Genel Müdür 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972748


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