***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.10.2021 14:14
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Burak İhsan ÇETİNÇEKER STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 15 İLERİ DÜZEY / TÜREV
Mehmet Ali GÜLEÇ STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - UZMAN YARDIMCISI 6 İLERİ DÜZEY / TÜREV
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Genel Müdür 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972750
BIST
14:471.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:479,4927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0430
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:4711,0382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0288
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:47546,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,40
|Açılış
|: 546,54
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:47
|HEDEF
|2,84
|3.263.066
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|67.399.294
|% 9,64
|
|JANTS
|63,55
|230.778.294
|% 8,35
|
|TGSAS
|16,74
|23.166.981
|% 7,65
|
|SEKUR
|20,50
|43.218.847
|% 6,99
|
|BIOEN
|25,10
|273.575.364
|% -7,04
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,70
|213.518.430
|% -4,90
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|IZTAR
|23,52
|3.979.240
|% -3,92
|
|GARAN
|9,49
|1.878.823.531
|% 2,71
|
|EREGL
|19,70
|942.187.704
|% -1,50
|
|THYAO
|14,84
|844.463.860
|% 0,95
|
|AKBNK
|5,74
|740.591.190
|% 2,87
|
|ASELS
|16,50
|736.044.819
|% -2,77
|
|YKBNK
|2,64
|583.767.149
|% 1,54
|
|GARAN
|9,49
|1.878.823.531
|% 2,71
|
|EKGYO
|1,97
|292.948.456
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,74
|740.591.190
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,67
|267.789.873
|% 0,38
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4856
|9,4927
|% -0,45
|
|Euro
|11,0269
|11,0382
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,9936
|13,0588
|% -0,75
|
|Frank
|10,2903
|10,3523
|% -0,39
|
|Riyal
|2,5239
|2,5366
|% -0,47
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,03
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.612
|3.667
|2,00
|
|Tam
|3.589
|3.680
|-1,31
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,63
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-1,01
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:03BASGZ
Yüzde 4.66 oranında artışla 35.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 338, 430 adet işlem
-
15:02ATATP
Yüzde 5.61 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 651, 915 adet işlem
-
15:01TGSAS
Yüzde 7.65 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 169 adet işlem
-
15:00XU100
Endeks 1, 511 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 15, 782.00 milyon TL de
-
14:59KARYE
Yüzde 6.45 oranında artışla 19.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 332, 548 adet işlem