***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.10.2021 14:14
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Burak İhsan ÇETİNÇEKER STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 İleri Düzey / Türev
Mehmet Ali GÜLEÇ STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - UZMAN YARDIMCISI 6 İleri Düzey / Türev
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Genel Müdür 212-266-20-30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212-266-20-30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972751
BIST
15:191.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
15:199,4947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0410
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
15:1911,0543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0127
|Açılış
|: 11,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
15:19547,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -2,05
|Açılış
|: 547,89
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler15:19
|HEDEF
|2,84
|3.304.749
|% 9,65
|
|GLCVY
|13,22
|57.372.420
|% -1,34
|
|ANGEN
|21,68
|152.090.133
|% -3,47
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4887
|9,4947
|% -0,43
|
|Euro
|11,0472
|11,0543
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,9965
|13,0617
|% -0,73
|
|Frank
|10,2860
|10,3479
|% -0,43
|
|Riyal
|2,5213
|2,5340
|% -0,57
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,13
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.656
|-9,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-4,55
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-2,20
|
|Çeyrek
|869
|889
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,71
|84,71
|-0,94
|