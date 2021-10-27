***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.10.2021 14:14
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Burak İhsan ÇETİNÇEKER STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 İleri Düzey / Türev
Mehmet Ali GÜLEÇ STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş - UZMAN YARDIMCISI 6 İleri Düzey / Türev
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Genel Müdür 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972752
BIST
14:131.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:139,5008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0349
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:1311,0454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0216
|Açılış
|: 11,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:13547,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,19
|Açılış
|: 547,75
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:13
|JANTS
|64,50
|187.415.650
|% 9,97
|
|HEDEF
|2,84
|3.206.459
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|52.826.953
|% 9,64
|
|TGSAS
|16,81
|20.009.541
|% 8,10
|
|BRYAT
|359,70
|88.724.101
|% 7,79
|
|BIOEN
|25,26
|246.041.147
|% -6,44
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,69
|199.951.077
|% -5,00
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|RODRG
|13,52
|1.296.230
|% -4,18
|
|GARAN
|9,47
|1.741.662.466
|% 2,49
|
|EREGL
|19,57
|870.788.180
|% -2,15
|
|THYAO
|14,85
|759.540.776
|% 1,02
|
|ASELS
|16,47
|712.127.540
|% -2,95
|
|AKBNK
|5,73
|687.478.381
|% 2,69
|
|YKBNK
|2,63
|522.896.565
|% 1,15
|
|GARAN
|9,47
|1.741.662.466
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,98
|292.076.113
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,73
|687.478.381
|% 2,69
|
|DOHOL
|2,68
|209.915.015
|% 0,75
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4973
|9,5008
|% -0,37
|
|Euro
|11,0393
|11,0454
|% -0,20
|
|Sterlin
|13,0121
|13,0774
|% -0,61
|
|Frank
|10,3085
|10,3706
|% -0,22
|
|Riyal
|2,5299
|2,5426
|% -0,23
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,51
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.666
|1,00
|
|Tam
|3.594
|3.685
|3,87
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|1,87
|
|Çeyrek
|871
|891
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,93
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, EREGL, TCELL
-
14:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 38 kaybederek (% -0.18 ) 1, 326
-
14:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, HEDEF, ZRGYO
-
14:25
KRGYO, BRYAT, TGSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:25
BERA, BIOEN, SERVE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında