***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.10.2021 14:14
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Burak İhsan ÇETİNÇEKER STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 İleri Düzey / Türev
Mehmet Ali GÜLEÇ STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- UZMAN YARDIMCISI 6 İleri Düzey / Türev
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Genel Müdür 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972753
BIST
15:211.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,48
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
15:219,4957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0400
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
15:2111,0571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0099
|Açılış
|: 11,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
15:21547,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -2,02
|Açılış
|: 547,91
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler15:21
|HEDEF
|2,84
|3.308.384
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|70.445.124
|% 9,64
|
|JANTS
|63,85
|265.810.110
|% 8,87
|
|FMIZP
|114,80
|61.584.629
|% 7,69
|
|KARYE
|19,69
|56.810.865
|% 7,65
|
|BIOEN
|25,20
|293.967.792
|% -6,67
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,67
|229.653.476
|% -5,20
|
|IZTAR
|23,26
|4.155.201
|% -4,98
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|GARAN
|9,49
|1.967.408.889
|% 2,71
|
|EREGL
|19,58
|989.176.949
|% -2,10
|
|THYAO
|14,85
|900.664.509
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,75
|757.785.003
|% 3,05
|
|ASELS
|16,48
|751.370.284
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,63
|590.849.363
|% 1,15
|
|GARAN
|9,49
|1.967.408.889
|% 2,71
|
|EKGYO
|1,98
|293.748.278
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,75
|757.785.003
|% 3,05
|
|DOHOL
|2,66
|286.854.025
|% 0,00
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4910
|9,4957
|% -0,42
|
|Euro
|11,0480
|11,0571
|% -0,09
|
|Sterlin
|13,0023
|13,0675
|% -0,68
|
|Frank
|10,2913
|10,3533
|% -0,38
|
|Riyal
|2,5226
|2,5353
|% -0,52
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,13
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.656
|-9,00
|
|Tam
|3.596
|3.687
|5,76
|
|Yarım
|1.738
|1.783
|2,79
|
|Çeyrek
|872
|892
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,82
|