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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.06.2022 11:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Genel Müdür - Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
MEHMET ALİ GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034177


BIST
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BIST En Aktif Hisseler11:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 88,60 6.167.446 % 9,99  
DOKTA 24,34 2.535.699 % 9,95  
MMCAS 2,71 57.433 % 9,72  
UTPYA 13,23 187.654 % 9,34  
YUNSA 31,00 22.076.409 % 9,15  
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11:39 Alış Satış %  
Dolar 16,4578 16,4676 % 0,46  
Euro 17,6565 17,7130 % 1,24  
Sterlin 20,5698 20,6730 % 0,81  
Frank 17,0788 17,1816 % 0,76  
Riyal 4,3779 4,3999 % 0,47  
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11:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.852 5,17  
Altın Gr. 980 980 6,73  
Cumhuriyet 6.491 6.589 14,00  
Tam 6.457 6.620 17,66  
Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
Gümüş.Ons 21,99 22,02 0,17  
Gümüş Gr. 11,63 11,64 0,12  
B. Petrol 114 114 -2,73  
Seans Raporu 11:39
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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