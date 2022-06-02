***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Genel Müdür - Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
MEHMET ALİ GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034177
BIST
11:392.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,30
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:3916,4676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0754
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4695
En Düşük
16,3796
11:3917,7130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2170
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7130
En Düşük
17,4621
11:39980,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,85
|Açılış
|: 980,07
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:39
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|DOKTA
|24,34
|2.535.699
|% 9,95
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|YUNSA
|31,00
|22.076.409
|% 9,15
|
|KRSTL
|7,52
|5.824.766
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,00
|152.003.609
|% -7,41
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,69
|7.907.567
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|18.050.957
|% -3,85
|
|THYAO
|49,98
|1.680.210.335
|% 1,46
|
|SASA
|38,20
|669.229.347
|% 1,27
|
|PETKM
|10,34
|590.600.177
|% 2,48
|
|KRDMD
|15,04
|488.474.514
|% -0,40
|
|HEKTS
|34,12
|481.131.945
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,85
|247.526.859
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,78
|387.241.529
|% 0,84
|
|PETKM
|10,34
|590.600.177
|% 2,48
|
|TSKB
|2,27
|130.193.701
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,26
|68.331.914
|% -2,33
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4578
|16,4676
|% 0,46
|
|Euro
|17,6565
|17,7130
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,5698
|20,6730
|% 0,81
|
|Frank
|17,0788
|17,1816
|% 0,76
|
|Riyal
|4,3779
|4,3999
|% 0,47
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|5,17
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,73
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,73
|
Seans Raporu
11:39
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