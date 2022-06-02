***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Genel Müdür - Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034178
BIST
11:572.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,57
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:5716,4721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0799
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4721
En Düşük
16,3796
11:5717,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1551
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,6987
En Düşük
17,4621
11:57980,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,02
|Açılış
|: 980,25
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:57
|MAGEN
|11,55
|62.722.325
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|25.838.035
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|31.602.272
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|2.824.274
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.350.896
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,00
|167.948.896
|% -7,41
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,65
|8.923.382
|% -5,36
|
|DAGHL
|25,00
|1.861.896
|% -3,99
|
|THYAO
|49,92
|1.829.996.924
|% 1,34
|
|SASA
|38,06
|731.002.358
|% 0,90
|
|PETKM
|10,30
|614.336.317
|% 2,08
|
|KRDMD
|15,04
|517.948.570
|% -0,40
|
|HEKTS
|34,04
|513.503.798
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,85
|271.512.261
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,26
|110.496.015
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,79
|410.488.694
|% 1,05
|
|DOHOL
|3,88
|251.314.222
|% 0,16
|
|PETKM
|10,30
|614.336.317
|% 2,08
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4601
|16,4721
|% 0,49
|
|Euro
|17,6197
|17,6511
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,5894
|20,6927
|% 0,90
|
|Frank
|17,0741
|17,1769
|% 0,73
|
|Riyal
|4,3764
|4,3984
|% 0,43
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|4,92
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,85
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,90
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 3 artarak (% 0.06 ) 2, 311
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12:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, MZHLD, MMCAS, YUNSA, MAGEN, DOKTA, HEDEF
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12:12
RYSAS, PENTA, ULUUN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:12
AVGYO, DOKTA, PSGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:12RYSAS
Yüzde 8.38 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 564, 926 adet işlem