***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:54
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Genel Müdür - Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034179
BIST
11:582.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,34
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:5816,4671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0749
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4700
En Düşük
16,3796
11:5817,6783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1823
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,6987
En Düşük
17,4621
11:58980,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,13
|Açılış
|: 980,25
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:58
|MAGEN
|11,55
|62.931.807
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|25.848.844
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|31.637.495
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|17.607.414
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.355.836
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,01
|168.637.297
|% -7,33
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,64
|9.097.303
|% -5,71
|
|IHLGM
|0,74
|18.652.193
|% -5,13
|
|THYAO
|49,84
|1.844.054.964
|% 1,18
|
|SASA
|38,00
|736.009.632
|% 0,74
|
|PETKM
|10,30
|614.916.567
|% 2,08
|
|KRDMD
|15,04
|518.602.631
|% -0,40
|
|HEKTS
|34,00
|514.593.050
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,84
|274.680.576
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|110.624.054
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,79
|410.711.867
|% 1,05
|
|DOHOL
|3,87
|251.869.835
|% -0,10
|
|PETKM
|10,30
|614.916.567
|% 2,08
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4640
|16,4671
|% 0,46
|
|Euro
|17,6319
|17,6783
|% 1,04
|
|Sterlin
|20,5840
|20,6872
|% 0,88
|
|Frank
|17,0723
|17,1752
|% 0,72
|
|Riyal
|4,3767
|4,3986
|% 0,44
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|6,11
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,06
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,66
|
Seans Raporu
11:58
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12:13RYSAS
Yüzde 8.54 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 573, 935 adet işlem
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12:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 3 artarak (% 0.06 ) 2, 311
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12:12
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12:12
RYSAS, PENTA, ULUUN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:12
AVGYO, DOKTA, PSGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında