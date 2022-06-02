***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:54
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Genel Müdür - Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034180
BIST
11:582.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,34
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:5816,4671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0749
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4700
En Düşük
16,3796
11:5817,6783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1823
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,6987
En Düşük
17,4621
11:58980,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,13
|Açılış
|: 980,36
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:56
|YUNSA
|31,24
|25.812.200
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|31.445.923
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|16.455.402
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.604.776
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.321.380
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,00
|167.456.040
|% -7,41
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,65
|8.923.382
|% -5,36
|
|IHLGM
|0,74
|18.417.412
|% -5,13
|
|THYAO
|49,90
|1.824.314.655
|% 1,30
|
|SASA
|38,06
|728.358.102
|% 0,90
|
|PETKM
|10,31
|614.023.644
|% 2,18
|
|KRDMD
|15,04
|515.762.134
|% -0,40
|
|HEKTS
|34,08
|512.357.553
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,84
|264.903.610
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|110.476.825
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,79
|410.181.244
|% 1,05
|
|DOHOL
|3,88
|250.617.954
|% 0,16
|
|PETKM
|10,31
|614.023.644
|% 2,18
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4632
|16,4673
|% 0,46
|
|Euro
|17,6185
|17,6511
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,5884
|20,6916
|% 0,90
|
|Frank
|17,0773
|17,1801
|% 0,75
|
|Riyal
|4,3777
|4,3997
|% 0,46
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|4,16
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,86
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,02
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,66
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,97
|