***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:54
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Genel Müdür - Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034183
BIST
11:582.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,34
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:5816,4671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0749
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4700
En Düşük
16,3796
11:5817,6783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1823
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,6987
En Düşük
17,4621
11:58980,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,02
|Açılış
|: 980,25
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:58
|YUNSA
|31,24
|25.812.200
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|31.445.923
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|16.455.402
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.604.776
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.321.380
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,00
|167.456.040
|% -7,41
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,65
|8.923.382
|% -5,36
|
|IHLGM
|0,74
|18.417.412
|% -5,13
|
|THYAO
|49,90
|1.824.314.655
|% 1,30
|
|SASA
|38,06
|728.358.102
|% 0,90
|
|PETKM
|10,31
|614.023.644
|% 2,18
|
|KRDMD
|15,04
|515.762.134
|% -0,40
|
|HEKTS
|34,08
|512.357.553
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,84
|264.903.610
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|110.476.825
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,79
|410.181.244
|% 1,05
|
|DOHOL
|3,88
|250.617.954
|% 0,16
|
|PETKM
|10,31
|614.023.644
|% 2,18
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4640
|16,4671
|% 0,46
|
|Euro
|17,6319
|17,6783
|% 1,04
|
|Sterlin
|20,5887
|20,6920
|% 0,90
|
|Frank
|17,0793
|17,1822
|% 0,76
|
|Riyal
|4,3778
|4,3997
|% 0,46
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|5,73
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,90
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.485
|6.649
|28,64
|
|Yarım
|3.135
|3.216
|13,85
|
|Çeyrek
|1.572
|1.608
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,57
|
Seans Raporu
11:58
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12:13RYSAS
Yüzde 8.54 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 573, 935 adet işlem
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12:12XU050
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12:12
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