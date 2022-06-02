***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü DEĞİŞKEN FONISIN Kodu TRYSTRP00050Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi27.04.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıSTRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun ve Strateji Menkul Değerler A.Ş.'nin yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır. 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.stratejiportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) swap sözleşmesi, varant, sertifikalar ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri,ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Ortaklık paylarına ve/veya finansal endekslere dayalı türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikalara yatırım yapılabilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri- Fonun yatırım amacı, orta ve uzun vadede yatırımcılarına TL bazında yüksek getiri sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için fon portföyünün en az %51'i sürekli olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Diğer yandan izahnamenin 2.4'üncü maddesinde belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak şartıyla fon portföyünün kalan kısmı yerli ve yabancı kamu ve özel sektör tahvillerine, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere ve maddede sıralanan diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecektir. Olumsuz piyasa koşullarının oluşması veya öngörülmesi halinde yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek ve riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ise yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlarda kısa ve uzun pozisyonlar alınabilecektir. Fonun risk değeri 5-7 bandı belirlenmiştir. Fon yatırım stratejisine uygun olmak ve izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak şartıyla yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. 5Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST 100 Getiri Endeksi 70BIST-KYD DIBS 91 30Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHülya ÜNLÜ 28.05.2015 25 SPF İleri Düzey -Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Ali GÜLEÇ STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 6 İleri Düzey- Türev AraçlarBurak İhsan ÇETİNÇEKER STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 16 İleri Düzey- Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe, Şişli/İstanbul 212 266 20 30 212 266 30 88 yf@stratejiportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaBURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Genel Müdür - Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.trMEHMET ALİ GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034174BIST