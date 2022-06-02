***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:43
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü DEĞİŞKEN FON
ISIN Kodu TRYSTRP00050
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
27.04.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun ve Strateji Menkul Değerler A.Ş.'nin yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır. 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.stratejiportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) swap sözleşmesi, varant, sertifikalar ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri,ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Ortaklık paylarına ve/veya finansal endekslere dayalı türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikalara yatırım yapılabilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
- Fonun yatırım amacı, orta ve uzun vadede yatırımcılarına TL bazında yüksek getiri sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için fon portföyünün en az %51'i sürekli olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Diğer yandan izahnamenin 2.4'üncü maddesinde belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak şartıyla fon portföyünün kalan kısmı yerli ve yabancı kamu ve özel sektör tahvillerine, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere ve maddede sıralanan diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecektir. Olumsuz piyasa koşullarının oluşması veya öngörülmesi halinde yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek ve riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ise yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlarda kısa ve uzun pozisyonlar alınabilecektir. Fonun risk değeri 5-7 bandı belirlenmiştir. Fon yatırım stratejisine uygun olmak ve izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak şartıyla yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. 5
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 100 Getiri Endeksi 70
BIST-KYD DIBS 91 30
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00548 2 0,00548 2
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hülya ÜNLÜ 28.05.2015 25 SPF İleri Düzey -Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Ali GÜLEÇ STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 6 İleri Düzey- Türev Araçlar
Burak İhsan ÇETİNÇEKER STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 16 İleri Düzey- Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe, Şişli/İstanbul 212 266 20 30 212 266 30 88 yf@stratejiportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Genel Müdür - Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
MEHMET ALİ GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034174
BIST