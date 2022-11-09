***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2022 10:48
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%100 BIST-100 Getiri Endeksi 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078500
BIST
12:154.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 56,89
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
12:1518,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0857
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
12:1518,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0805
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
12:151.023,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.023,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:15
|YEOTK
|69,85
|126.917.811
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|1.590.796.875
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.542.106
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.343.530
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|54.296.792
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|53.073.225
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|48.834.960
|% -9,84
|
|ULAS
|7,33
|4.917.994
|% -9,39
|
|CUSAN
|17,99
|40.732.907
|% -7,74
|
|THYAO
|113,40
|4.174.362.957
|% 0,35
|
|EREGL
|36,10
|2.515.432.675
|% 1,01
|
|ASELS
|36,98
|1.696.525.601
|% 2,21
|
|ODAS
|9,79
|1.590.796.875
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,14
|1.565.973.518
|% 3,21
|
|EKGYO
|5,15
|1.124.798.750
|% -0,96
|
|ODAS
|9,79
|1.590.796.875
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,14
|1.565.973.518
|% 3,21
|
|SKBNK
|2,14
|235.365.273
|% 1,42
|
|DOHOL
|6,41
|701.247.582
|% -0,62
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5949
|18,6083
|% 0,46
|
|Euro
|18,7294
|18,7431
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,3765
|21,4837
|% 0,30
|
|Frank
|18,8146
|18,9280
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,38
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|0,32
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|3,47
|
|Cumhuriyet
|6.808
|6.911
|142,00
|
|Tam
|6.842
|6.906
|18,00
|
|Yarım
|3.334
|3.376
|8,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,80
|0,07
|
|B. Petrol
|95,11
|95,11
|-0,25
|