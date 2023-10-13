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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.10.2023 16:59
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet FENCİMEN 12.06.2023 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş - Müfettiş 11 İleri Düzey- Türev Araçlar
Mehmet Ali GÜLEÇ 11.08.2020 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman Yard. 8 İleri Düzey- Türev Araçlar
Burak İhsan ÇETİNÇEKER 29.05.2015 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş - Yönetim Kurul Bşk. - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi 14 İleri Düzey- Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER Yönetim Kurul Bşk. Yrd. - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ Portföy Yöneticisi 212 266 20 30 mgulec@stratejiportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206052


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Tam 11.587 11.686 259,00  
Yarım 5.811 5.865 130,00  
Çeyrek 2.897 2.933 65,00  
Gümüş.Ons 22,70 22,73 0,90  
Gümüş Gr. 20,27 20,30 0,82  
B. Petrol 89,83 89,83 3,83  
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