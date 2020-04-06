***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2020 15:08
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,059
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Varsa İade Tutarı (TL)
548,54
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
548,54
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1645,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,28
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 42,95
- Kurucu (%)
% 42,28
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,66
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,49
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,44
d) Diğer Giderler (%)
% 48,12
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835123
BIST
17:1591.956
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 2.403,36
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.956
En Düşük
90.631
17:156,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:157,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:15358,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 8,23
|Açılış
|: 358,80
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.870.986
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.787.400
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|238.152
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.841.254
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.775.296
|% 10,00
|
|RALYH
|7,20
|2.019.932
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,52
|37.111.981
|% -9,68
|
|INFO
|5,79
|24.068.953
|% -9,39
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|SASA
|9,26
|545.941.616
|% 9,98
|
|GARAN
|7,71
|538.390.293
|% 2,25
|
|THYAO
|9,19
|521.805.359
|% 2,91
|
|PETKM
|3,46
|477.769.618
|% 1,47
|
|ASELS
|23,74
|362.176.967
|% 2,33
|
|PETKM
|3,46
|477.769.618
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,07
|140.996.920
|% 7,00
|
|YKBNK
|1,87
|215.637.451
|% 2,75
|
|GSRAY
|2,20
|195.870.986
|% 10,00
|
|KARSN
|1,37
|121.446.454
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2961
|8,3377
|% 0,70
|
|Frank
|6,8900
|6,9315
|% 0,42
|
|Riyal
|1,7945
|1,8035
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|30,82
|
|Altın Gr.
|359
|359
|8,86
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,60
|14,64
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,20
|0,08
|
|B. Petrol
|33,41
|33,41
|-0,70
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