***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 16:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
147418,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 72,7
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 72,7
- Kurucu (%)
% 72,7
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 22,53
d) Diğer Giderler (%)
% 4,77
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856058
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:057,7555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0109
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,77
|Açılış
|: 395,52
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.044.828
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|122.713.359
|% 9,98
|
|SNPAM
|10,69
|8.992.058
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.479.090
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.745.083
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.624.484
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.349.304.435
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.247.269.242
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.803.688.415
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.609.788.474
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.545.989.550
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.349.304.435
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.609.788.474
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.803.688.415
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|746.852.973
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.247.269.242
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5975
|8,6407
|% 0,61
|
|Frank
|7,2537
|7,2974
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|10,54
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|12,20
|
|Tam
|2.637
|2.651
|12,50
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|0,10
|
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17:59ORGE
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