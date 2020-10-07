***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 15:50
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,74
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,537
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,537
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1209115,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 87,9
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,41
- Kurucu (%)
% 87,9
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 1,5
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,34
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,41
d) Diğer Giderler (%)
% 1,84
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879118
BIST
15:501.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
15:507,8716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0738
|Açılış
|: 7,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
15:509,2686
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1165
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
15:50478,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 7,93
|Açılış
|: 478,75
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler15:50
|YGYO
|1,10
|179.869.066
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.330.116
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.324.664
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.799.056
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.339.034.054
|% -1,55
|
|ODAS
|3,39
|1.186.084.742
|% 3,67
|
|ASELS
|18,56
|789.956.426
|% 0,11
|
|SISE
|6,83
|597.782.508
|% -0,29
|
|PETKM
|4,37
|530.280.912
|% 1,63
|
|ODAS
|3,39
|1.186.084.742
|% 3,67
|
|GARAN
|7,00
|1.339.034.054
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|179.869.066
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|454.659.117
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|302.992.040
|% 3,80
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8655
|7,8716
|% 0,95
|
|Euro
|9,2618
|9,2686
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,1249
|10,1757
|% 1,18
|
|Frank
|8,5574
|8,6089
|% 1,16
|
|Riyal
|2,0928
|2,1033
|% 1,00
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,92
|
|Altın Gr.
|479
|479
|7,93
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|0,00
|
|Tam
|3.152
|3.231
|4,84
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|2,34
|
|Çeyrek
|764
|781
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,24
|
|B. Petrol
|42,14
|42,14
|-0,51
|