***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 16:44
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,36
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,36
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1790648,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 89,04
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,82
- Kurucu (%)
% 89,04
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,78
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,1
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,29
d) Diğer Giderler (%)
% 1,79
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900326
BIST
16:441.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:447,5220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1488
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
16:449,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1117
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:44443,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,15
|Açılış
|: 442,76
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:42
|FORMT
|5,39
|19.751.851
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|219.652.964
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|45.181.909
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.028.099
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,20
|2.954.399.207
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,52
|1.536.684.758
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,62
|1.020.265.026
|% 0,62
|
|TCELL
|16,96
|928.783.462
|% 0,65
|
|GARAN
|10,46
|914.768.605
|% -2,79
|
|SKBNK
|1,62
|1.020.265.026
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,52
|1.536.684.758
|% -0,79
|
|OZGYO
|2,67
|557.259.829
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,39
|506.479.788
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,36
|205.630.955
|% -2,86
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5175
|7,5218
|% 2,02
|
|Euro
|9,1320
|9,1410
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,0663
|10,1167
|% 0,96
|
|Frank
|8,3750
|8,4254
|% 0,96
|
|Riyal
|1,9923
|2,0023
|% 1,68
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-11,69
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-29,87
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,44
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|
Seans Raporu
16:42
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16:56SNPAM
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16:54KRSTL
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16:53OLMIP
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