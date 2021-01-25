***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
25.01.2021 14:52
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,17
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Varsa İade Tutarı (TL)
4483,58
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
1776,6
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
2706,98
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
47318,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 64,85
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,81
- Kurucu (%)
% 64,85
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 9,96
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,89
d) Diğer Giderler (%)
% 15,9
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904170
BIST
17:461.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:467,4076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:468,9871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0357
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:46442,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,92
|Açılış
|: 442,93
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:45
|MAALT
|231,10
|2.888.981
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.917.576
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.361.557
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,72
|11.645.442
|% -8,94
|
|PKENT
|1.449,00
|6.466.825
|% -7,70
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,70
|2.430.134.709
|% 5,51
|
|ODAS
|4,00
|1.595.316.543
|% 4,99
|
|PETKM
|5,28
|1.453.981.760
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,06
|1.450.808.174
|% 2,02
|
|GARAN
|9,59
|1.069.984.942
|% -1,74
|
|ODAS
|4,00
|1.595.316.543
|% 4,99
|
|TSKB
|1,98
|751.371.491
|% -2,46
|
|IHLGM
|1,56
|471.469.046
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,48
|717.765.149
|% -0,40
|
|PETKM
|5,28
|1.453.981.760
|% 3,13
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4025
|7,4066
|% -0,05
|
|Euro
|8,9733
|8,9819
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0784
|10,1289
|% -0,29
|
|Frank
|8,2926
|8,3426
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9643
|1,9742
|% -0,26
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,19
|
Seans Raporu
17:45
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
-
17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında