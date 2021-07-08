***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 18:00
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,866
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,866
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
71728,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 40,74
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 40,74
- Kurucu (%)
% 40,74
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 49,03
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,9
d) Diğer Giderler (%)
% 3,33
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949005
BIST
17:461.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,25
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:468,6824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4610,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0617
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:46504,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,54
|Açılış
|: 504,34
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:46
|TUREX
|11,57
|11.678.561
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.935.989
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.244.773
|% 9,85
|
|DERHL
|4,51
|25.787.922
|% 9,20
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.789.658
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.409.628
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.886.334
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.747.288
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.065.483
|% -9,90
|
|GARAN
|8,54
|785.762.106
|% -2,18
|
|THYAO
|13,69
|694.832.130
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,10
|537.202.812
|% -0,70
|
|PETKM
|5,33
|436.609.182
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,25
|386.576.285
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|386.576.285
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|266.533.010
|% -1,58
|
|GARAN
|8,54
|785.762.106
|% -2,18
|
|PETKM
|5,33
|436.609.182
|% -0,56
|
|KRDMD
|7,10
|537.202.812
|% -0,70
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6840
|8,6866
|% 0,01
|
|Euro
|10,3088
|10,3146
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9288
|11,9886
|% -0,19
|
|Frank
|9,4599
|9,5169
|% 1,24
|
|Riyal
|2,3086
|2,3202
|% -0,01
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-0,85
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,05
|73,05
|-0,38
|
Seans Raporu
17:46
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17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
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17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
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17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, FROTO, KCHOL