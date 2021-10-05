***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.10.2021 14:14
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
108852,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,96
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 41,96
- Kurucu (%)
% 41,96
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 47,16
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,25
d) Diğer Giderler (%)
% 3,63
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966882
BIST
14:121.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
14:128,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
14:1210,2903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0036
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
14:12499,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,90
|Açılış
|: 499,81
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,26
BIST En Aktif Hisseler14:12
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.334.728
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,81
|94.591.302
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|OYYAT
|30,46
|100.422.213
|% 9,33
|
|BIOEN
|24,30
|170.169.935
|% -10,00
|
|MARTI
|1,54
|13.587.355
|% -8,33
|
|KARYE
|15,15
|72.255.312
|% -8,18
|
|YUNSA
|15,65
|13.641.299
|% -7,23
|
|BSOKE
|2,71
|20.211.338
|% -6,55
|
|MAREN
|10,55
|828.540.980
|% 4,98
|
|GARAN
|9,26
|788.478.401
|% 0,43
|
|THYAO
|14,06
|597.124.752
|% 1,37
|
|TUPRS
|118,00
|532.119.224
|% 1,72
|
|SISE
|8,16
|298.485.099
|% 0,25
|
|SKBNK
|0,99
|112.354.812
|% 1,02
|
|GARAN
|9,26
|788.478.401
|% 0,43
|
|MAREN
|10,55
|828.540.980
|% 4,98
|
|YKBNK
|2,37
|189.250.525
|% -0,42
|
|ALBRK
|1,81
|94.591.302
|% 9,70
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8595
|8,8623
|% 0,17
|
|Euro
|10,2827
|10,2866
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,0348
|12,0951
|% 0,19
|
|Frank
|9,5190
|9,5763
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3543
|2,3661
|% 0,03
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-14,44
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|3,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|2,73
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,32
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|0,91
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:26COSMO
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 10.10 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 490 adet işlem
-
14:25HURGZ
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 439, 853 adet işlem
-
14:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, GUBRF, VESTL
-
14:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 33 kaybederek (% -0.19 ) 1, 219
-
14:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALBRK, KNFRT, KERVN, EMNIS