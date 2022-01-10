***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 13:09
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,58
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,58
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
143978,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 71,75
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 71,75
- Kurucu (%)
% 71,75
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 20,24
d) Diğer Giderler (%)
% 8,01
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991528
BIST
14:582.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 32,50
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:5813,8988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0924
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8988
En Düşük
13,6904
14:5815,7537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0284
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:58802,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 4,88
|Açılış
|: 802,18
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
802,86
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:56
|INTEM
|118,80
|26.693.114
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.995.543
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.136.106
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.702.597
|% 9,94
|
|ELITE
|18,18
|202.385.922
|% -8,37
|
|LIDFA
|4,44
|53.705.798
|% -6,72
|
|SANEL
|6,44
|6.574.032
|% -5,29
|
|IHAAS
|9,98
|3.395.012
|% -4,95
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|2.968.432.280
|% 7,06
|
|GARAN
|11,84
|1.779.759.246
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,83
|1.524.076.116
|% 1,98
|
|SISE
|15,15
|1.228.619.116
|% 1,95
|
|EREGL
|31,02
|1.214.390.982
|% 1,31
|
|YKBNK
|3,77
|1.062.342.098
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,42
|595.305.854
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|1.779.759.246
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,83
|1.524.076.116
|% 1,98
|
|THYAO
|26,70
|2.968.432.280
|% 7,06
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8785
|13,8983
|% 0,67
|
|Euro
|15,7322
|15,7532
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,7691
|18,8632
|% 0,30
|
|Frank
|14,9684
|15,0586
|% -0,05
|
|Riyal
|3,6810
|3,6995
|% 0,39
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,52
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.289
|5.423
|-9,10
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,41
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-0,12
|