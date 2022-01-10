***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 13:09
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,33
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,33
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
279106,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 65,72
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 65,72
- Kurucu (%)
% 65,72
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 25,65
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,06
d) Diğer Giderler (%)
% 4,58
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991531
BIST
14:592.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 33,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:5913,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0919
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8983
En Düşük
13,6904
14:5915,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0279
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:59802,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,10
|Açılış
|: 802,41
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
802,86
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:59
|INTEM
|118,80
|26.730.180
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.995.824
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.199.306
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.718.917
|% 9,94
|
|ELITE
|18,26
|204.125.684
|% -7,96
|
|LIDFA
|4,45
|53.949.431
|% -6,51
|
|SANEL
|6,40
|6.621.002
|% -5,88
|
|IHAAS
|9,98
|3.454.743
|% -4,95
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,72
|2.974.756.776
|% 7,14
|
|GARAN
|11,84
|1.781.860.340
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,83
|1.530.891.006
|% 1,98
|
|EREGL
|31,08
|1.268.671.579
|% 1,50
|
|SISE
|15,15
|1.230.553.291
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,77
|1.062.783.529
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|596.155.572
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|1.781.860.340
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,83
|1.530.891.006
|% 1,98
|
|THYAO
|26,72
|2.974.756.776
|% 7,14
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8785
|13,8983
|% 0,67
|
|Euro
|15,7322
|15,7532
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,7720
|18,8661
|% 0,31
|
|Frank
|14,9732
|15,0634
|% -0,02
|
|Riyal
|3,6816
|3,7000
|% 0,40
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,72
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,02
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|
Seans Raporu
14:59
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15:14EMNIS
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