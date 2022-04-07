***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 17:36
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,32
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,32
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
121204,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 76,04
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,04
- Kurucu (%)
% 76,04
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 20,56
d) Diğer Giderler (%)
% 3,4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017230
BIST
17:262.340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:2614,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:2616,1061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0727
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:26916,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,48
|Açılış
|: 915,80
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:24
|KLKIM
|20,50
|138.191.007
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.781.193
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.229.904
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|269.135.079
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|30.257.230
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,24
|74.469.556
|% -4,72
|
|BOBET
|4,40
|72.466.523
|% -4,14
|
|EDATA
|20,32
|22.269.748
|% -3,88
|
|THYAO
|35,36
|2.978.321.736
|% 2,14
|
|GARAN
|12,60
|2.272.193.827
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,78
|1.885.447.617
|% 2,00
|
|ASELS
|26,08
|1.694.574.759
|% 2,11
|
|SISE
|16,67
|1.649.055.925
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,32
|1.572.801.636
|% 3,60
|
|ODAS
|2,09
|632.856.426
|% 0,97
|
|AKBNK
|7,98
|1.517.527.232
|% 3,77
|
|GARAN
|12,60
|2.272.193.827
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,57
|333.058.169
|% 0,78
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7360
|14,7386
|% 0,22
|
|Euro
|16,0993
|16,1091
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,2113
|19,3076
|% 0,23
|
|Frank
|15,7491
|15,8440
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9196
|3,9393
|% 0,25
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|9,80
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,16
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,60
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,40
|
Seans Raporu
17:24
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17:36ISCTR
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 97 artarak (% 1.20 ) 2, 105