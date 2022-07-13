***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
13.07.2022 10:55
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,31
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Varsa İade Tutarı (TL)
6503,34
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
3552,16
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
2951,18
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
14596,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 48,64
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 64,37
- Kurucu (%)
% 48,64
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 15,73
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,62
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,76
d) Diğer Giderler (%)
% 26,25
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044977
BIST
12:182.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -12,03
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.410
12:1817,4372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1230
|Açılış
|: 17,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4405
En Düşük
17,2317
12:1817,5455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1568
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,5472
En Düşük
17,3268
12:18969,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,46
|Açılış
|: 969,19
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
969,97
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler12:18
|KONYA
|1.177,20
|39.055.118
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|53.320.624
|% 10,00
|
|ESCOM
|22,54
|31.193.979
|% 9,95
|
|IHAAS
|29,66
|3.891.210
|% 9,93
|
|KLRHO
|9,44
|19.498.934
|% 9,90
|
|SILVR
|24,48
|3.235.032
|% -10,00
|
|GLYHO
|3,33
|164.057.872
|% -9,51
|
|ULUSE
|172,80
|4.668.857
|% -6,49
|
|IZFAS
|2,55
|5.781.242
|% -5,90
|
|GZNMI
|49,88
|16.206.415
|% -5,80
|
|THYAO
|49,94
|1.681.966.948
|% 0,81
|
|SISE
|21,34
|461.984.130
|% -0,84
|
|EREGL
|26,16
|415.524.576
|% -1,36
|
|TUPRS
|233,80
|360.353.874
|% -3,83
|
|SAHOL
|18,42
|242.903.094
|% -1,39
|
|ODAS
|3,02
|217.560.344
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,85
|201.626.922
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,18
|242.697.630
|% -1,88
|
|GLYHO
|3,33
|164.057.872
|% -9,51
|
|THYAO
|49,94
|1.681.966.948
|% 0,81
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4275
|17,4372
|% 0,71
|
|Euro
|17,5173
|17,5455
|% 0,90
|
|Sterlin
|20,6687
|20,7724
|% 0,85
|
|Frank
|17,7280
|17,8348
|% 1,05
|
|Riyal
|4,6309
|4,6541
|% 0,82
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|2,99
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,72
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.619
|12,00
|
|Tam
|6.550
|6.624
|25,00
|
|Yarım
|3.192
|3.231
|3,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,35
|